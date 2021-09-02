На Івано-Франківщині вчителі оголосили страйк через заборгованість із зарплати

У Долинській об’єднаній територіальній громаді на Івано-Франківщині вчителі оголосили страйк через невиплату заробітної плати. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив голова профспілок Долинської ОТГ Іван Мельник.

«Сьогодні, згідно з рішенням трудових колективів, які оголосили страйк, таких колективів налічується 22… Йде мова про Долинську територіальну громаду Калуського району Івано-Франківської області. В мене є інформація про те, що 16 серпня заборгованість складала 22 мільйони, пізніше частина була погашена і заборгованість складала 17 мільйонів», – розповів Мельник.

Він додав, що з 1 вересня кошти вже почали надходити, і висловив сподівання, що найближчими днями заборгованість буде ліквідована.

Заступниця міського голови Долини Алла Шевченко в коментарі Радіо Свобода зазначила, що через приєднання до ОТГ додаткових закладів освіти субвенцій і коштів місцевого бюджету не вистачає для виплати заборгованості.

«Станом на 2 вересня заборгованість складає понад 16 мільйонів. Участь у страйку наразі підтвердили 20 закладів із 26», – повідомила Шевченко.

Вчителька Долинського ліцею №4 Наталія Жгута в коментарі Радіо Свобода пояснила, що частину коштів працівникам освіти не виплачують з червня.

«Ми розуміємо, що страйк – це крайня форма відстоювання своїх прав. Ми спробували всі можливі законні спроби, щоб домогтися вчасної виплати заробітної плати… Зараз заборгованість у нашому ліцеї близько 60% виплати відпускних», – заявила Жгута.

Її колега з Долинського ліцею №7 Ярослава Ільницька не змогла спрогнозувати, скільки триватиме страйк, і не виключила, що в разі непогашення заборгованості, освітяни виходитимуть на мітинг.

«Важко сказати, скільки триватиме страйк. Це залежить від тих, хто повинен погасити заборгованість… Ми плануємо виходити за межі навчального закладу, але ми можемо законно зробити це тільки в понеділок, адже потрібно за три дні попередити про це», – сказала Ярослава Ільницька.

У Міністерстві освіти України наразі відмовилися давати коментарі з цього приводу, заявивши, що школи підпорядковуються місцевій владі, а не напряму міністерству.