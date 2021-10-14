У Києві перекриють низку вулиць через ходу до Дня захисників і захисниць України

Через пішу ходу до Дня захисників і захисниць України 14 жовтня в Києві перекриють рух кількома вулицями, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

З 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекритий рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянках прилеглих вулиць.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що у зв’язку із запланованим проведенням заходів у центральній частині столиці 14 жовтня від 13:00 до закінчення акцій можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів номер 5, 7, 8, 17 і автобусів маршрутів номер 24, 114, 118.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року – це четвер. Уряд рекомендував керівникам установ і організацій перенести робочий день з п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня. Таким чином, у деяких українців будуть довгі вихідні: з 14 по 17 жовтня включно.