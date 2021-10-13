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Військова техніка у центрі, вшанування пам’яті та мистецькі акції: озвучено план святкових заходів у Києві 14 жовтня

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня. Цього року – це четвер

У Київміськадміністрації повідомили, що Дня захисників і захисниць України, який відзначається щорічно 14 жовтня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції.

Так, відповідно до плану заходів, із 13 до 17 жовтня триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки і оборони на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.

Серед іншого, 14 жовтня відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також до 24 жовтня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триватиме виставка з фондів музею «Козацька слава невмируща».

З повним переліком заходів можна ознайомитися тут.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року – це четвер. Уряд рекомендував керівникам установ і організацій перенести робочий день з п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня. Таким чином, у деяких українців будуть довгі вихідні: з 14 по 17 жовтня включно.

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