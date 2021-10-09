Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників і захисниць України

«Укрзалізниця» призначила до Дня захисників і захисниць України з 12 по 18 жовтня 15 додаткових поїздів.

Як повідомляє пресслужба компанії, в західному напрямку призначено шість додаткових поїздів, східному напрямку – два, у південному – чотири.

Крім того, призначені три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники.

Всі додаткові рейси можна переглянути тут.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня. Цього року – це четвер. Уряд рекомендував керівникам установ і організацій перенести робочий день з п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня. Таким чином, у деяких українців будуть довгі вихідні: з 14 по 17 жовтня включно.