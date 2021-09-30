Укрзалізниця відновлює сполучення з Польщею

«Укрзалізниця» повідомляє, що 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

«Це стало можливим завдяки домовленості української та польської сторони та співпраці польської залізничної адміністрації. Квитки на поїзд, який вирушить за маршрутом Київ – Перемишль, будуть доступні з 1 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Раніше було відновлене міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою.

Про намір відновити курсування поїзда Київ – Перемишль в «Укрзалізниці» заявляли на початку цього року.

У березні 2020 року «Укрзалізниця» зупинила міжнародне пасажирське сполучення на період карантину, пов'язаного з коронавірусною пандемією.