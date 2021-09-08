Укрзалізниця скорочує бронювання: з’явиться додатково 3 тисячі квитків

«Укрзалізниця» повідомляє, що зменшила кількість місць у поїздах, які бронювали для потреб залізничників, і завдяки цьому у продаж щомісяця надходитиме три тисячі додаткових квитків.

«Ми змінюємо застарілі системи внутрішнього бронювання пасажирських квитків «Укрзалізниці». Після аналізу напрямків і заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на поїзди заздалегідь. Майже 3000 квитків – це невеликий відсоток у порівнянні з тією кількістю, що «Укрзалізниця» продає щомісячно, але пасажири рейсів № 738 Київ – Запоріжжя, № 7/8 Київ – Чернівці, № 82 Новоолексіївка – Харків та ще 10 точно відчують цю зміну», – заявив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

У компанії додали, що, за результатами дата-аналітики, в одному з поїздів бронювання взагалі скасоване: заброньовані місця не використовувалися. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох – на чверть.

Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда, однак нерідко пасажири не встигали їх купувати, відповідно, залізниця втрачала прибуток, додали в УЗ.