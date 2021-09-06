«Укрзалізниця» перевезла влітку понад 9 мільйонів пасажирів

Упродовж червня-серпня «Укрзалізниця» перевезла 9,1 мільйона пасажирів, повідомила пресслужба перевізника.

«Так, 7,4 млн пасажирів скористалися нічними поїздами, 1,1 млн пасажирів – швидкісними поїздами Інтерсіті+, a регіональними – ще 0,6 млн пасажирів», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, у літні місяці 2021 року, окрім 104 пар цілорічних маршрутів, було ще 25 пар додаткових поїздів, які курсували на найпопулярніших туристичних та курортних напрямках.

«У порівнянні з літніми перевезеннями «карантинного» 2020 року цьогорічні показники збільшилися на 130% та на 70% наблизилися до показників 2019 року», – йдеться в повідомленні.

Пандемія COVID-19, особливо в період локдауну, вплинула на пасажирські перевезення не лише в Україні, а й у світі, як залізничні, так і авіаційні.