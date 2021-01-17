Укрзалізниця має намір відновити курсування поїзда Київ-Перемишль

«Укрзалізниця» просить Міністерство інфраструктури України допомогти з відновленням курсування швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті» за маршрутом Київ – Перемишль.

«Ми вкотре звернулися до Міністерства інфраструктури з проханням направити запит їхнім польським колегам про відновлення цього сполучення. Це для нас дуже важливо, це був один із найприбутковіших наших маршрутів», – заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 16 січня голова компанії Володимир Жмак, повідомляє «Інтерфакс».

Він додав, що не має сумніву в затребуваності цього напрямку.

За даними «Укрзалізниці», у період локдауну, з 8 по 15 січня 2021 року, поїздами у далекому сполученні подорожували понад 400 тисяч пасажирів, у приміському сполученні – майже 764 тисяч.



