«Укрзалізниця» в графіку на наступний рік передбачила близько 20 нових поїздів

«Укрзалізниця» в графіку на 2022 рік передбачила 19 нових поїздів, ще 49 поїздів прискорено, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, графік почне діяти з 12 грудня 2021 року.

«Зокрема, серед нових маршрутів: поїзд №6/5 Маріуполь – Ворохта (Рахів). Він стане найдовшим в країні та долатиме на своєму маршруті в одну сторону 1756 кілометрів. Таким чином мешканці Маріуполя, Запоріжжя та Дніпра отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремче, Ворохтою, Ясінями та Раховом. Більше того, зазначений поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як було у попередньому розкладі. У міжнародному сполученні, крім вже звичних маршрутів, з’явиться два нові поїзда: 19/20 та №27/28 Львів – Перемишль», – йдеться в повідомленні.

Загалом у новому графіку руху було оптимізовано 58% поїздів, які курсували до цього, вказали в УЗ.

З деталями щодо нових і прискорених поїздів можна ознайомитися тут.