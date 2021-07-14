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Новини | Суспільство

Рада перейменувала свято 14 жовтня на День захисників та захисниць України

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів

Верховна Рада на засіданні 14 липня підтримала законопроєкт, який перейменовує День захисника України на День захисників та захисниць України.

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його ухвалення сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей. Також таким чином буде вшановано належним чином жінок та чоловіків – захисників незалежності і територіальної цілісності України.

День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня з 2014 року.

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