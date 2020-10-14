У Києві відкрилася воєнна фотовиставка кореспондента Радіо Свобода

У Києві, в Будинку кіно, на День захисника України відкрилася фотовиставка кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака «Коли клятви підписано кров’ю».

Виставка присвячена в першу чергу подіям, пов’язаним із російсько-українською війною на Донбасі.

«Усього 13 світлин, якими спробував передати назву виставки. Так… Зараз ми живемо у непевні часи. Так. Багато хто зневірений. Так. Могло бути і краще. Реально ж могло! Але ми маємо свободу думки, свободу висловлювання, свободу вибору. І за ці наче прості, але важливі речі заплачено життям та кров’ю десятків тисяч добровольців, військових, цивільних, дітей. Загрози від Росії та від внутрішніх колаборантів нікуди не зникли. Навпаки, ці загрози сьогодні ще більші і ще підступніші. Але ж маємо стояти! Маємо йти лише вперед! Бо ми є одні з тих, хто живе у час, «КОЛИ КЛЯТВИ ПІДПИСАНО КРОВ’Ю», – написав Андрій Дубчак у соцмережах.

Андрій Дубчак працює на Радіо Свобода з лютого 2003 року. Він неодноразово ставав лауреатом чи фіналістом різних фотоконкурсів, в Україні і за кордоном проводяться виставки його робіт. У 2014 році став лауреатом престижного міжнародного конкурсу Lovie Awards за перемогу в номінації «інтернет-радіо». Журі визнало найкращим відео, яке він зняв із верхівки «ялинки» на київському Майдані під час народного віча 8 грудня 2013 року.

Нинішня виставка працює в Будинку кіно в Києві (вул. Саксаганського, 6) із 14 жовтня до 4 листопада щодня з 12:00 до 20:00. Вхід вільний (на умовах дотримання карантинних заходів).