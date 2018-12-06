У Хмельницьку відкрили фотовиставку «Лінія фронту. Рік 2018» кореспондента Радіо Свобода

У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрили виставку «Лінія фронту. Рік 2018» кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака.

У фотопроекті представлені знімки, зокрема, із проектів про життя 36-ї окремої бригади морської піхоти у Широкині та Водяному, що на узбережжі Азову, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади («Гірські едельвейси») під Попасною (Луганщина) та світлини одного дня бою 24 ОМБр імені короля Данила у селищі Південне. Загалом на виставці представлені 60 робіт авторства кореспондента.

Андрій Дубчак працює на Радіо Свобода з лютого 2003 року. У 2014-му році став лауреатом престижного міжнародного конкурсу Lovie Awards за перемогу в номінації «інтернет-радіо». Найкращим журі визнало відео, яке він зняв з «ялинки» на Майдані під час народного віча 8 грудня.