Коли спеку розриває бій: фоторепортаж з передової під Горлівкою

7 Юрій гладить сусідського пса. Нині він прийшов з братом, аби забрати з собою те, що залишилося від спаленого будинку. «Грузимося і їдемо. Чим швидше «накиваємо п’ятами», тим краще для нас», – підганяє свого брата Юрій. Ви були в цей час вдома? «Ні, я вже тоді покинув село. Розмієте, як каже мій племінник, це не те, що близьких втратити, це, напевне, ще й більше. Я... вдома, вже й не хочеться собак заводити. Собаки ж тут згоріли, 3 собаки. 36 голубів ось тут згоріло», – в розпачі каже чоловік й береться вантажити залізяки, пусті банки й те, що ще вціліло, на тачку.