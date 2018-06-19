Коли спеку розриває бій: фоторепортаж з передової під Горлівкою

В середині червня на околицях Горлівки – щодня бій із застосуванням артилерії та важкого озброєння. Українські сили зайшли у село Південне (колишня назва – Ленінське), більш відоме як Чигирі. На початку травня українські військові підійшли максимально близько до околиць Горлівки – пояснюють, тим самим покращили своє тактичне положення й закрили бойовикам можливість заходити в село. Місцеві жителі зізнаються, що до цього моменту в самому селі боїв не було, усі снаряди пролітали над головами, між позиціями. Нині в Чигирях згоріло 17 будинків, люди евакуювалися, а на околицях села тривають бої. Відео з Південного дивіться тут.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ