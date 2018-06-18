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18 Червень 2018, Київ 22:06
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Спалені хати, ворожий снайпер і бої у звільненому Південному (відео)

Спалені хати, ворожий снайпер і бої у звільненому Південному (відео)
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Нещодавно українські військові зайняли село, яке донедавна було у так званій «сірій зоні», і заявляють, що таким чином поліпшили своє тактичне положення. Під кінець травня російські гібридні сили почали обстріл села, в результаті щонайменше 17 будинків зруйновано. Місцеві жителі виїхали із села й приїжджають лише вдень, аби забрати речі, які залишилися, або ж оглянути, чи цілі їхні домівки. Тим часом українські сили окопалися за селом й намагаються стримувати атаки противника. Яке воно, життя у колишньому Ленінському, а нині Південному, у матеріалі Радіо Свобода.

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