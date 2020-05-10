Фото кореспондента Радіо Свобода відзначили золотою медаллю міжнародного конкурсу LifePressPhoto

Золоту медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto, який проводиться в Україні, у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)» здобув кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак за фото під назвою «Ми – Є!», йдеться на сторінці організаторів.

«У День перемоги над нацизмом дізнався, що отримав нагороди у міжнародному фотоконкурсі LifePressPhoto-2020 саме за фронтові кадри про збройну агресію РФ проти України. Золоту медаль у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)» отримав за цей кадр: Ветерани АТО під час маршу «Ні капітуляції» на Покрови та День захисника України. У марші взяло участь близько 12 тисяч людей. Київ, 14 жовтня 2019 року», – розповів Андрій Дубчак.

У цій же номінації інші нагороди – срібну та бронзову медалі – отримали фотографи Peleckis Paulius «Lithuania election night» (Литва) та Сергій Гудак «На межі» (Україна).

Роботи, які подавалися на конкурс LifePressPhoto, мали бути сфотографовані не раніше 1 січня 2018 року. Конкурс відкритий для всіх фотографів-репортерів світу.

Організатори називають метою проєкту «популяризацію документальної фотографії та затвердження її значущості в сучасному світі, важливість збереження її достовірності та правдивості, просвітницьку роль».

Андрій Дубчак працює на Радіо Свобода з лютого 2003 року. Він неодноразово ставав лауреатом різних фотоконкурсів, в Україні і за кордоном проводяться виставки його робіт. У 2014-му році став лауреатом престижного міжнародного конкурсу Lovie Awards за перемогу в номінації «інтернет-радіо». Найкращим журі визнало відео, яке він зняв з «ялинки» на Майдані під час народного віча 8 грудня.