Чи став Харків «енергетичним островом», до якого його послідовно рухали?

У Харкові та області майже кожен об’єкт енерго- та теплогенерації пережив російську атаку, а з посиленням морозів обстрілів побільшало, зауважив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після останніх масованих російських атак в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації і Харківщина – серед тих, де ситуація найскладніша, за словами президента України Володимира Зеленського.

Утім, як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, Харків підготувався до російських атак на енергосистему краще за Київ.

А місцева влада розповіла про «енергетичний острів», до якого рухали місто упродовж останніх років.

То як зараз живе прифронтове місто?

У Харкові чи не вперше за останні кілька років – справжня зима. Під ногами сніг, у повітрі до 12 морозу. Відеокамера мерзне в руках, люди неохоче зупиняються та відповідають на запитання.

Вдома дуже холодно, ми ходимо одягнені

Дружина Дмитра усміхається та хитає головою – не говоритиме. А от чоловік погоджується. Каже: у квартирі стабільно тримається +12, помешкання не встигає прогріватися за час, коли є напруга в мережі:

«Коли є світло, заряджаємо повербанки. Вдома дуже холодно, дитина одягнена ходить, ми ходимо одягнені. Коли відключають світло, немає гарячої води, ні опалення, нічого».

«Немає електрики – немає тепла. Подачі немає в будинку», – каже Олександр. Він мешкає в одній із багатоповерхових «панельок». У таких будинках, вищих за 9 поверхів, відсутній побутовий газ. Без світла, каже, ні зігрітись, ні поїсти.

Мені легше, в мене газова плита

«Мені легше в тому плані, що в мене газова плита. А в тих, в кого електричні плити, в мене знайомі, вони в захваті, так скажемо. Вони не знають, що робити і як їжу приготувати», – в Григорія не лише є газ, а й тепло в квартирі. Світло, каже, донедавна вимикали на 3–4 години за раз:

«Вимикають кожного дня і з того тижня почали два рази на день вимикати. А тепер – з пів на сьому. Я прийшов із зарядки – і немає світла. Вже, мабуть, 8 годин немає».

До 10 годин без світла

Графіки планових погодинних відключень «Харківобленерго» публікує щодня у телеграмі – тут до шести черг. Охоплені всі райони міста. Світло може бути відсутнє до 4-х годин одночасно. Та з вихідних по Харкову та області діє інший графік – аварійний: без світла залишаються не лише будинки. Лікарні, які під час планових відключень належать до критичної інфраструктури, переходять на генератори.

«Хоч ці відключення і носять назву графіків, але це перелік нашого обладнання, яке ми повинні вимикати після надходження команди від диспетчерів «Укренерго», – пояснює речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скичко, – це робиться для того, щоб залишити працездатність об’єднаної енергосистеми. Тому сказати, коли вони будуть введені та скасовані, ми не можемо. Споживачам треба бути готовими, що це може бути в будь який момент».

У нас третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей понад десять годин не буде електроенергії

Як в цей момент не застрягти в ліфті – тема для обговорення в одному з районних чатів. Серед рекомендацій – ходити пішки, мовляв, так краще для здоров’я. Та, попри жарти, харків’янам варто бути готовими до тривалої відсутності напруги в мережі.

«В нас третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей понад десять годин не буде електроенергії», – сказав 21 січня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Напередодні, за його даними, у темних хатах сиділи 90% абонентів міста та області.

Портативні газові плити та генератори

Чиновники готуються до різних сценаріїв. По області та місту діють 950 «Пунктів незламності», понад 350 пунктів обігріву, частина з яких – мобільні, готують і місця для видачі гарячого харчування.

Натомість харків’яни розбирають у крамницях портативні газові плити та генератори.

«Отут в нас стояв дуже великий вибір. Були від найбільших дизельних до звичайних і найменших, побутових варіантів», – старша продавчиня одного з будівельних супермаркетів Катерина Козюсь показує на порожнє місце.

На генераторі працює і весь супермаркет. Щоправда, час від часу світло гасне на кілька хвилин.

«Навантаження – 4 поверхи. Дуже потужний у нас генератор. Але буває – вибиває», – пояснює керуюча будівельним центром Катерина Кваша. Каже: відключення коштують супермаркету додаткових витрат. Та це ціна роботи в умовах війни.

За гудінням генераторів можна безпомилково визначити – у цьому районі немає світла. Їх наявність зараз – чи не єдина умова роботи бізнесу у Харкові. На генераторах працюють маленькі кафе. Щоправда, не всі готові підігріти чаю та пропонують розчинну каву з автомата. В магазинах в першу чергу електрика подається на холодильники. А за умов тривалого відключення крамниці можуть закритися раніше.

«Роботи тривають цілодобово»

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, в місті та області майже кожен об’єкт енерго- та теплогенерації пережив російську атаку, а з посиленням морозів обстрілів побільшало. Минулого тижня Харків пережив 12 атак – частина по критичній інфраструктурі, підрахувала влада. І додала, що військові РФ використовували «Торнадо-С», безпілотники, керовані авіабомби. Часто фіксують такі удари по тих самих місцях.

«Пошкодження серйозні… Відновлення дається вкрай складно. Це важка інженерна робота, складна логістика і постійний ризик повторних атак. Але жодної зупинки немає. Роботи тривають цілодобово, без вихідних», – зазначено в одному з дописів у телеграмі харківський міський голова Ігор Терехов.

Чи можливо було б у таких умовах зберегти відносну стабільність у місті лише адміністративним рішенням, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев упевнений, що – ні.

«Харків готувався»

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України Володимира Зеленського, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

21 січня 2026 року на Харківщині без світла перебували понад 400 тисяч абонентів. Влада повідомила, що ситуація з водо- і теплопостачанням стабільна, над стабілізацією електропостачання активно працюють енергетики та рятувальники.

Те, що Харків краще підготувався до зими під час війни, ніж Київ, зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів», – сказав він.

«Харків не має ілюзій стосовно близькості ворога і має, на жаль, дуже поганий досвід чотирьох років війни», – погоджується Геннадій Рябцев.

Влада міста не надто говорить про тепло- та енергогенерацію, аби не давати зайвої інформації противнику. Про те, що було зроблено з 2022 року, можна судити з допису міського голови у телеграмі.

Останні роки ми з вами послідовно рухали Харків до того, що сьогодні називають енергетичним островом

«Останні роки ми з вами послідовно рухали Харків до того, що сьогодні називають енергетичним островом – коли місто не залежить від одного великого вузла, а має розподілені, взаємозамінні джерела енергії та тепла», – серед іншого, йдеться у повідомленні Ігоря Терехова.

Українська енергетика ще з радянських часів залежала від функціонування 15–20 великих енергооб’єктів. Ані ППО, ані захисні інженерні споруди не в змозі захистити їх від великої кількості прямих ракетних ударів, каже експерт з енергетичних питань:

Потрібно розосереджувати генерацію і підвищувати стійкість системи завдяки великій кількості об'єктів, які менші за розмірами, розташовані далеко один від одного

«Щоб забезпечити стійкість роботи енергетичної системи за умови постійних атак на великі об'єкти, потрібно розосереджувати генерацію і підвищувати стійкість системи завдяки великій кількості об'єктів, які менші за розмірами, розташовані далеко один від одного і які можна захистити не лише засобами другого рівня захисту, але і розташувати під землею чи заглибити відносно рівня землі. Наявність великої кількості малих енергетичних станцій, які працюють на місцевих джерелах палива та енергії, які об'єднані між собою в розумні мережі і приєднані до об'єднаної енергетичної системи України, є запорукою високої стійкості і високої надійності роботи».

Саме це, за словами фахівця з енергетичної безпеки Геннадія Рябцева, почали впроваджувати у Харкові. І хоча, за словами міського очільника Ігоря Терехова, в міста не вистачило часу, аби доробити цю систему, досвід Харкова можна застосувати до всієї України, найперше – до міст-мегаполісів.

Поки ж у Харкові світло в будинки намагаються подати до часу, коли люди повертаються з роботи. А от щодо додаткової ілюмінації в місті в обладміністрації кажуть: дивляться на рівень навантаження її на енергосистему і за необхідності примусово вимикають.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.