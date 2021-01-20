Зеленський вшанував загиблих військових у День пам’яті захисників Донецького аеропорту

Президент України Володимир Зеленський у середу взяв участь у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули у цей день в боях за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

«Церемонія відбулася біля Міністерства оборони України. Було оголошено прізвища 51 захисника України, які загинули цього дня у 2015-2020 роках. Зокрема, вшанували пам’ять 48 військовослужбовців, полеглих під час оборони Донецького аеропорту. Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін та салютували зі стрілецької зброї. Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного дзвона. Президент поспілкувався з родичами загиблих бійців», – повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Як передає сайт ОПУ, Зеленський сказав, що «маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир», – сказав Глава держави.

Оборона Донецького аеропорту (ДАП) тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, коли останні захисники залишили руїни нового терміналу після того, як російські гібридні сили влаштували кілька вибухів, що знищили будівлю. Бої на інших частинах території аеропорту з метою врятувати поранених тривали ще кілька днів. За стійкість, яка в багатьох викликала подив, оборонців аеропорту назвали «кіборгами».