«Укрзалізниця» повідомила про старт розпродажу своїх непрофільних активів

Перший аукціон з продажу непрофільних активів «Укрзалізниці» відбудеться в електронній системі «Prozorro.Продажі» 27 вересня, повідомила пресслужба компанії.

«Вперше в історії компанія виставляє на аукціон будівлі, які не є профільними. Сьогодні на кону 5 лотів: нежитлові приміщення, магазини, спиртосховище. Від реалізації першої партії непрофільних активів Укрзалізниця планує отримати щонайменше 13 млн грн. Загалом до кінця року компанія планує отримати від реалізації непрофільних активів мінімум пів мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

5 жовтня, за даними УЗ, заплановано продаж ще 4 лотів, куди входять два приміщення аптеки, підвальне приміщення, одне нежитлове та магазин.

У липні «Укрзалізниця» анонсувала продаж непрофільних активів. Повідомлялося про продаж 11 будівель та 11 нежитлових приміщень, що розташовані в містах Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Синельникове, Сміла та Чоп.

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Раніше «Укрзалізниця» заявила про намір передати в оренду комерційні площі на 24 вокзалах і очікує на прибуток щонайменше 8,4 мільйона гривень на місяць і понад 100 мільйонів гривень на рік.