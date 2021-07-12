«Укрзалізниця» починає продавати непрофільні активи – Юрик

«Укрзалізниця» розпочинає продаж непрофільних активів, повідомив виконувач обов’язків голови правління компанії Іван Юрик.

За його словами, перші 22 об’єкти вже сьогодні будуть виставленні на аукціони в електронній системі «Prozorro.Продажі».

«Укрзалізниця» виставить на продаж 11 будівель та 11 нежитлових приміщень, що розташовані в містах Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Синельникове, Сміла та Чоп.

«Загальна стартова ціна об’єктів становить близько 42 млн грн, але ми впевнені, що вона суттєво зросте за рахунок конкуренції в ході торгів. Усі об’єкти, запропоновані до продажу, знаходяться в привабливих для ведення бізнесу місцях, потенційні покупці зможуть особисто їх переглянути. Ми забезпечимо безперешкодний доступ до них», – розповів Іван Юрик.

Він зазначив, що завдяки реалізації непрофільних об’єктів, які роками не використовуються компанією, буде покращено благоустрій території за рахунок відновлення новими власниками, а «Укрзалізниця» не витрачатиме коштів на їх утримання.

Читайте також: «Укрзалізниця» звітує про перші аукціони з оренди площі вокзалів

Раніше «Укрзалізниця» заявила про намір передати в оренду комерційні площі на 24 вокзалах і очікує на прибуток щонайменше 8,4 мільйона гривень на місяць і понад 100 мільйонів гривень на рік.