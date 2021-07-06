«Укрзалізниця» звітує про перші аукціони з оренди площі вокзалів

Вартість оренди комерційних площ вокзалів зросла за підсумками перших аукціонів, проведених 2 липня, заявив виконувач обов’язків голови «Укрзалізниці» Іван Юрик 6 липня.

«Загальна початкова вартість місячної оренди комерційних площ вокзалів за результатами проведених аукціонів збільшилась майже на 50%. Це свідчить про зацікавленість бізнесу працювати на вокзалах Укрзалізниці та разом із нами робити їх більш сучасними та комфортними для пасажирів», — цитує Юрика пресслужба перевізника.

За даними компанії, під час аукціонів минулого тижня розіграли перші 18 об’єктів зі стартовою вартістю оренди 73,4 тисячі гривень за місяць. За результатами торгів вартість зросла у деяких випадках до 108,2 тисячі гривень.

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«Бізнесу були запропоновані для оренди комерційні площі вокзалів станцій Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький. Після укладення відповідних договорів з переможцями торгів на цих вокзалах будуть розміщені, зокрема, банкомат, платіжний термінал, вендинговий автомат, кавомат, об’єкти торгівлі продовольчими товарами (з правом та без права продажу підакцизної групи товарів)», – повідомляє перевізник.

«Укрзалізниця» заявляє про намір передати в оренду комерційні площі на 24 вокзалах і очікує на прибуток щонайменше 8,4 мільйона гривень на місяць і понад 100 мільйонів гривень на рік.

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