«Укрзалізниця» відновлює сполучення зі Словаччиною

«Укрзалізниця» повідомляє, що 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

«Це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць та у зв’язку з покращенням епідемічної ситуації», – йдеться в повідомленні УЗ у телеграмі.

Деталі в компанії пообіцяли надати пізніше.

У травні «Укрзалізниця» анонсувала, що у червні відновить міжнародні подорожі, призупинені через пандемію COVID-19.

1 червня відбувся міжнародний рейс із Києва до Будапешта і Відня.