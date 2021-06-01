Міжнародне сполучення відкрито: «Укрзалізниця» повідомила про перший рейс до Відня

«Укрзалізниця» повідомила, що 1 червня відбувся міжнародний рейс з Києва до Будапешта і Відня.

«Перший пішов. Друзі, міжнародне залізничне сполучення відкрито. Сьогодні у перший рейс із Центрального київського вокзалу вирушив поїзд до Відня. Він курсуватиме через Будапешт, і вже завтра до обіду пасажири зможуть випити славнозвісної віденської кави. Дякуємо залізничним адміністраціям Австрії та Угорщини за сприяння у відкритті сполучення та бажаємо всім нашим пасажирам комфортної подорожі», – повідомив перевізника.

Раніше повідомлялося, що міжнародне залізничне сполучення вирішили відновити у зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом.

Потяг до Відня, як очікується, курсуватиме щоденно. Він вирушатиме з Києва о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

На початку поточного місяця «Укрзалізниця» анонсувала, що у червні відновить міжнародні подорожі, призупинені через пандемію COVID-19.