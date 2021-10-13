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На свято 14 жовтня поліція переходить на посилений режим роботи

Робота поліціцї на масових заходах у Києві, вилучення піротехніки, ілюстративне фото

Українська поліція 14 жовтня, в День захисників та захисниць України, перейде на посилений режим несення служби, повідомляє Національна поліція.

Екіпажі патрульної поліції посилено патрулюватимуть вулиці, публічну безпеку гарантуватимуть групи швидкого реагування, поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки. Ситуаційні центри на місцях також переведені у посилений режим.

«Безпосередньо 14 жовтня перед початком заходів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірять локації. Крім того, співробітники поліції діалогу будуть супроводжувати учасників акцій від початку до їх завершення», – повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Цього тижня у зв’язку з Днем захисників та захисниць України 14 жовтня чотири дні поспіль будуть вихідними. Через це наступного тижня робочою буде субота, 23 жовтня.

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