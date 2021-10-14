Спецвипуск Свобода Live до Дня захисників і захисниць України

У День захисників і захисниць України, 14 жовтня, вийде спецвипуск програми Свобода Live.

Гостями студії будуть радниця головнокомандувача Збройних сил України Вікторія Арнаутова і заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

До обговорення проблем ветеранів війни на Донбасі, ролі жінки в армії, здобутків і невдач українського війська долучаться сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster) і офіцерка ЗСУ в запасі Олена Білозерська.

Очікуються прямі включення зі сходу і заходу України.

Також кореспонденти Радіо Свобода стежитимуть за «Маршем слави УПА», який відбуватиметься в Києві.

14 липня 2021 року Верховна Рада змінила назву свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, на «День захисників і захисниць України».

Крім того, 14 жовтня в Україні відзначають День козацтва, День створення Української повстанської армії і день Покрови Пресвятої Богородиці.