Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого військового, повідомила пресслужба голови держави 8 жовтня.

За повідомленням, Комісія при президентові у питаннях помилування рекомендувала Володимиру Зеленському звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для цих військових за ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

«Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину і після засудження, відшкодування завданих збитків й усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування й інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Комісії і підписав указ про помилування цих засуджених», – йдеться в повідомленні.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зроблено «вперше в новітній історії України». При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Голова Комісії у питаннях помилування Андрій Гота повідомив, що під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп’яніння, також не розглядаються справи засуджених за вбивство, наголосили в Офісі президента.

Голова Комісії також повідомив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

В ОП кажуть, що Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою, заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими військовими і вивчення їхніх справ. До кінця року її представники планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

За словами Готи, комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів. «Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі – розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх», – йдеться в повідомленні.

В Україні 14 жовтня відзначають День захисників і захисниць України.