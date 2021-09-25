«Держава запевнила, що все буде виплачено»: Залужний про заборгованість військовим

Міністерство фінансів України запевнило Міністерство оборони, що найближчим часом всі заборгованості військовим з одноразових виплат будуть погашені. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала, що Заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень.

Залужний наголосив, що така ситуація склалася через недостатню кількість виділених у бюджеті коштів.

«Принаймні можу сказати, за тією інформацією, яка в мене є, призупинені були знову ж таки у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Їх просто було менше виділено. Не тому, що там був «поганий» [колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан] Хомчак, чи був «поганий» [міністр оборони Андрій] Таран, вони не могли між собою домовитися, щоб солдатам платили гроші. Ні! Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше… Йдеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Ну не ми, а Міноборони заплатило людям гроші, тим, які вже до червня місяця у відпустках побували, червень включно. Стали виплачувати. Гроші тепер пішли на оплату липня місяця», – пояснив головнокомандувач.

Він додав, що минулого тижня міністр оборони проводив нараду з цього приводу, і, за його інформацією, кошти виділять найближчим часом.

«Підйомні будуть оплачені, піднайом буде оплачений. Поки так. Принаймні держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено», – наголосив Залужний.

За інформацією омбудсмена Людмили Денісової, припинено було також фінансування «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Вона надіслала запит на адресу першого віцепрем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка щодо необхідності розгляду із залученням відповідальних осіб оборонного відомства ситуації навколо заборгованості, що утворилася перед військовослужбовцями ЗСУ.