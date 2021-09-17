У Міноборони відреагували на повідомлення про заборгованість військовим

У Міністерстві оборони відреагували на повідомлення про наявність заборгованості із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, «Міноборони деякий час тому заявляло про те, що кошти, необхідні для проведення у повному обсязі одноразових обов’язкових видів виплат, виплати додаткової винагороди… не були враховані під час прийняття державного бюджету на 2021 рік».

Як стверджує чиновниця, до Верховної Ради «вже подано проєкт закону про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

«Голосування відбудеться найближчим часом. Відтак уже в жовтні Міноборони отримає можливість якнайшвидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям у повному обсязі», – передає пресслужба Міністерства оборони слова заступниці міністра Ганни Маляр.

Заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень, повідомив 17 вересня Офіс омбудсмена.

«На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення», – йдеться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, припинено також фінансування «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.