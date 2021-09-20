Зеленський затвердив рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про збільшення оборонного бюджету з 5,93 до 5,95 відсотка від ВВП. Відповідний указ оприлюднив Офіс президента 20 вересня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2021 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України»», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, фінансування потреб сектору безпеки і оборони України у державному бюджеті на 2022 рік слід передбачити в обсязі не менше ніж 319 43 7,7 мільйона гривень.

17 вересня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України. Документ, як пояснили в Офісі президента, вперше презентує опис подальшого розвитку безпекового середовища до 2030 року, а також проблеми функціонування оборонної галузі.

Бюлетень визначає серед основних напрямків воєнної політики України стримування російської агресії, відновлення територіальної цілісності, а також впровадження «передового досвіду, принципів і стандартів держав – членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури».

Детальні заходи та потребу у фінансуванні планується викласти в Державній цільовій програмі розвитку Збройних сил до 2026 року.