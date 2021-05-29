США: адміністрація Байдена пропонує державні витрати на 2022 рік у розмірі 6 трильйонів доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу 28 травня проєкт бюджету країни на 2022 фінансовий рік.

Перший після обрання Байденом президентом США проєкт бюджету передбачає збільшення державних витрат до 6 трильйонів доларів. Його частиною є великі інфраструктурні проєкти, про які раніше оголошував президент – «План підтримки американських родин» і «Американський план зайнятості». За рахунок великих державних інвестицій передбачається подолати наслідки пандемії COVID-19.

Оборонний бюджет обсягом 715 мільярдів доларів передбачає зміщення уваги зі старих систем озброєння на модернізацію ядерного арсеналу в інтересах стримування Китаю, повідомляє «Голос Америки». У цілому витрати на оборону зростуть на 1,7 відсотка порівняно з бюджетом на 2021 рік.

Передбачено, зокрема, виділення коштів на подальшу розробку і випробування гіперзвукової зброї та інших систем озброєння нового покоління, необхідних для протидії Росії та Китаю.

На 10% має зрости бюджет Держдепартаменту, в тому числі 255 мільйонів доларів пропонується виділити Україні і 88 мільйонів Грузії. Всього на «зміцнення стійкості до іноземного зловмисного впливу», в тому числі російського, в Європі пропонується виділити понад 600 мільйонів.

Близько 750 мільйонів доларів пропонується виділити на те, щоб усунути уразливості інфраструктури, виявлені після імовірної російської хакерської атаки на SolarWinds.

Під час обговорення в Конгресі параметри бюджету можуть змінитися.