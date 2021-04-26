Військові витрати України в 2020 році зросли на 11%, вона 34-а у світовому рейтингу – SIPRI

Україна піднялася на одну сходинку і перебуває на 34-му місці в світі за розміром військових витрат за підсумками 2020 року, свідчать дані, викладені у щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Аналітики, спираючись на власні дані та підрахунки, визначили, що видатки України на оборону в 2020 рік становили близько 5,9 мільярда доларів. Це на 11% більше, ніж у 2019 році, і становить близько 4,1% ВВП країни. А у порівнянні з 2011 роком витрати зросли на 198%.

Не лише Україна, а й світ загалом наростив витрати на оборону у 2020 році, попри пандемію COVID-19. Сумарні військові витрати усіх країн у 2020 році – майже два трильйони доларів, що на 2,6% більше, ніж за рік до того. Це рекордний показник для світу, починають з 1988 року, йдеться у доповіді.

«Це зростання пояснюється тим, що більшість країн у світі переживали значні економічні спади в 2020 році, пов’язані з COVID-19, тоді як військові витрати продовжували зростати», – пояснюють експерти SIPRI.

У п’ятірці лідерів за рівнем військових витрат – США (778 мільярдів доларів), Китай (252 мільярди доларів), Індія (72,9 мільярда доларів), Росія (майже 61,7 мільярда доларів), Велика Британія (майже 69,2 мільярда доларів).

Росія у 2020 році не змінила позиції, і залишилась на четвертій сходинці в рейтингу. Її військові витрати, утім, зросли на 2,5%, у порівнянні з 2019 роком.

«Попри те, що військові витрати Росії зросли загалом у 2020 році, економічні наслідки COVID-19, схоже, мали миттєвий ефект: реальні військові витрати Росії у 2020-му були на 6,6% нижчими, ніж запланований оборонний бюджет», – йдеться у доповіді SIPRI.

Після першої п’ятірки за обсягом витрат на оборону йдуть Саудівська Аравія (57,5 мільярдів доларів), Німеччина (52,8 мільярда доларів), Франція (52,7 мільярда доларів), Японія (49,1 мільярда доларів) та Південна Корея (45,7 мільярда доларів). Перші 10 країн у рейтингу SIPRI витрачають разом на оборону 75% усього оборонного бюджету світу.