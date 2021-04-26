Минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 12 разів – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, 25 квітня, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу населених пунктів Широкине, південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Із мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед особового складу ЗСУ немає.

«Станом на 7 годину ранку 26 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – додали військові.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі напередодні окупованої Горлівки, на сайтах угруповання «ЛНР» бойовики стверджують, що українська сторона минулої доби стріляла 5 разів.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.