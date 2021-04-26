Марчук про дії Росії: можна очікувати активізації за лінією спецслужб

Україна має бути готовою до серйозних провокацій із боку російських спецслужб, заявив в інтерв’ю проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБОУ, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук.

За його словами, «не повинно бути ілюзій, що нічого не буде».

«У поведінці Росії було дуже багато такого, що ніхто не спрогнозував. Погрози реальні й базуються на структурі збройних формувань, які підтягнуті до України. Наприклад, у Крим підтягнута спеціальна 133-я бригада тилового забезпечення (Окрема 133-я бригада матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії створена у грудні 2014 року – ред.). А ця бригада забезпечує армію при наступальній операції. Здавалося б, медицина підтягнута, госпіталі підтягнуті. Це для будь-якого військового – перші прикмети підготовки до наступальної операції. Якби це були нормальні навчання, про які говорить Шойгу (міністр оборони Росії – ред.), то цих усіх складових, може, й не треба було б», – сказав Марчук, відповідаючи на питання про те, чи можливий широкомасштабний наступ Росії на Україну.

За його словами, вторгнення може бути у двох напрямках.

«Перший – стосується води на Крим, а другий – надання гарантованої військової допомоги ОРДЛО. Але я не виключаю, що може бути й на білоруському напрямку якась хитра річ. Тому ніяких ілюзій не повинно бути стосовно того, що нічого не станеться. Треба бути готовим до серйозних провокацій. Не думаю, що буде широкомасштабний наступ для захоплення території. Я боюсь таких прихованих речей: якщо зараз буде ніби пом’якшення, то точно буде активізація за лінією спецслужб», – сказав Марчук.

Попередніми тижнями занепокоєння не лише Києва, але й західного світу викликало масове нарощування військової потуги Росії біля кордонів України, а також в окупованому нею Криму, небачене з 2014 року – війська звозили туди навіть із віддалених частин Росії під приводом перевірки боєздатності чи навчань. Західні лідери в розмовах із російською стороною вимагали припинити це; союз НАТО у відповідь на дії Росії посилив свої війська на східному фланзі. У Москві відповідали, що «нікого не має непокоїти пересування військ Росії по її власній території» (до якої в Росії нині залічують і український Крим).

22 квітня Росія оголосила, що після завершення навчань починає відводити війська від українських кордонів, а 23 квітня – що так само буде виводити додаткові війська з Криму. У Києві вважають, що однією з причин цього став і міжнародний тиск на Москву. Але наразі не відомо, наскільки повним буде це відведення.