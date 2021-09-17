Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень – ОП

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України. Про це повідомив Офіс президента 17 вересня.

За повідомленням, документ розробили за участі представників Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил, оборонних відомств, уряду, наукових установ та громадськості, а також іноземних радників.

Документ, як пояснюють у адміністрації, вперше презентує опис подальшого розвитку безпекового середовища до 2030 року, а також проблеми функціонування оборонної галузі.

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«У другій частині Стратегічного оборонного бюлетеня визначено основні напрями реалізації воєнної політики України, перспективну модель ЗСУ та інших складових сил оборони й вимоги до її побудови, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти; викладено стратегічні цілі розвитку сил оборони на період до 2025 року, основні завдання та очікувані результати щодо їхнього досягнення», – йдеться в повідомленні.

Бюлетень визначає серед основних напрямків воєнної політики України стримування російської агресії, відновлення територіальної цілісності, а також впровадження «передового досвіду, принципів і стандартів держав – членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури».

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Детальні заходи та потребу у фінансуванні планується викласти в Державній цільовій програмі розвитку Збройних сил до 2026 року.

Як уточнюють у ОП, на основі бюлетеня будуть розроблені державні цільові програми та інші документи для розвитку оборонної галузі.