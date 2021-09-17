СБУ провела масштабні навчання біля північного кордону з РФ

СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях, повідомила у п’ятницю пресслужба відомства.

«У заходах було задіяно понад 1,5 тис. осіб і більше 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати. Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних. У ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів. За легендою тренувань, на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України. На виконання свого завдання «зловмисники» намагалися вчинити «диверсії» на декількох оборонних і промислових об’єктах. Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у завершальній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації «диверсантів» у районі прикордонного пункту пропуску. «Під час затримання «зловмисники» чинили збройний супротив», розповіли в СБУ.

СБУ періодично проводить антитерористичні і антидиверсійні навчання, в тому числі і на лінії розмежування.