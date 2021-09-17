На оборону в проєкті бюджету-2022 передбачено «рекордну суму» – Міноборони

Міністерство оборони заявляє, що у проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України – 5,95% від ВВП. Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП, повідомили у прессулжба МОУ. ​

​За словами міністра оборони Андрія Тарана, зокрема, буде збільшене асигнування на фонд оплати праці військовослужбовців, «що дозволить здійснювати всі обов’язкові виплати своєчасно і в повному обсязі», а також «значні видатки» передбачаються для оснащення Збройних сил сучасною технікою. ​

«71,2 мільярда гривень підуть на грошове забезпечення і заробітну плату військовослужбовців і працівників, що на 10,9 мільярда гривень більше, ніж у 2021 році... 32,9 мільярда гривень передбачені на програму розвитку озброєння і військової техніки, що відповідає принципам держав-членів НАТО, які спрямовують на даний напрямок не менше ніж 20%. Видатки державного бюджету для Міністерства оборони в 2022 році заплановані у сумі 131 мільярдів гривень без урахування державних гарантій, що більше ніж 2021 року на 13,3 мільярда», – заявив Таран. ​

​Також, за даними МОУ, 5,5 мільярда гривень виділено для забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.​

​Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) і США (1,7 млрд грн), йдеться в повідомленні.

У МОУ додали, що проєкт державного бюджету в частині фінансування безпеки й оборони розглядатиметься на черговому засіданні РНБО.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 вересня погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. На безпеку й оборону планують виділити майже 320 мільярдів гривень.