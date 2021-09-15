На озброєння ЗСУ взяли станцію виявлення «Фенікс-1» – Міноборони

На озброєння Збройних сил України прийнято станцію виявлення «Фенікс-1» що є «очима» для зенітного ракетного комплексу «Бук-М1», повідомила у середу пресслужба Міністерства оборони України.

Повідомляється, що розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 «Фенікс-1» підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра».

«Розробку здійснено в рамках модернізації радіолокаційної станції 79К6 для її застосування у складі зенітного ракетного комплексу «Бук-М1». Після низки успішних випробувань «Фенікс-1» було прийнято на озброєння Збройних сил України», – вказали у Міноборони.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що «Фенікс-1» буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси «Бук-М1» та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ».

«Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі, – додав Таран.

Днями у Міноборони заперечили зрив плану оборонних закупівель, запевнивши що виконання зобов’язань оборонного замовлення-2021 у відбувається «відповідно до графіків, планово, ефективно та без зривів». Повідомлялося, що із 22,4 млрд гривень бюджетних асигнувань на сьогодні розміщено замовлень на 82% від вказаної суми.

До ЗСУ наразі поставлено понад 1100 одиниць озброєння та військової техніки за результатами виконання державного оборонного замовлення у 2021 році. Зокрема, 43 одиниці бронетранспортерів та бойових машин піхоти, 5 одиниць модернізованих літаків, 4 одиниці модернізованих вертольотів; 80 одиниць мінометів, 266 одиниць снайперських гвинтівок, 468 одиниць реактивних вогнеметів, 43 одиниці радіолокаційних станцій та станцій РЕБ, 3 одиниці безпілотних авіаційних комплексів (Лелека), понад 200 одиниць спеціальної техніки за видами забезпечення військ, а також 3,5 млн одиниць ракет і боєприпасів різних типів і призначення.