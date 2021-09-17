У Конгресі США пропонують збільшити безпекову допомогу Україні до 300 млн доларів – Маркарова

У Конгресі США запропонували збільшити розмір безпекової допомоги для України до 300 мільйонів доларів, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

На своїй сторінці у фейсбуці вона поширила проєкт оборонного бюджету США на 2022 рік, де пропонується збільшити допомогу Україні на 50 мільйонів доларів.

«Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів в оборонному бюджеті США на 2022 рік. Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США», – заявила Маркарова.

Нещодавно видання Politico писало, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»). За його даними, конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати чи передати Україні такі системи. У Білому домі це поки що не підтверджували.

Під час нещодавнього візиту президента Зеленського до США Вашингтон підтвердив надання нового пакету безпекової допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin й інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.