У Білому домі наразі не підтвердили можливість надання Україні «Залізного купола»

У США речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що їй поки невідомо про можливість передачі системи «Залізний купол» Україні. Вона сказала про це на брифінгу 15 вересня.

«Я маю звірити це в команди. Я знаю, що ми оголосили надання додаткової допомоги, коли була зустріч (президентів США й України – ред.), але щодо деталей, то мені треба уточнити в команди», – сказала Псакі.

Про те, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»), написало вчора видання Politico. За його даними, конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати чи передати Україні такі системи.

Відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

В Офісі президента України заявили, що це є «першим результатом» візиту Володимира Зеленського до США.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу чи передачі таких систем Україні.

Politico нагадує, що в законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів, яка не включає передачу систем ППО.

Під час нещодавнього візиту президента Зеленського до США Вашингтон підтвердив надання нового пакету безпекової допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin й інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.