З 1 січня мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 січня нового року мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 гривень.

«Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС», – вказано на сайті уряду.

Як повідомив Денис Шмигаль, підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад дві тисячі людей, чиї рідні загинули, захищаючи Україну.

«Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини», – зазначив прем’єр.

Влітку очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна повідомляла, що відомство перебуває на етапі пошуку рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям. Тоді вона не уточнила, про який рівень підвищення може йти мова.

Минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2141 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яким передбачається збільшити максимальний розмір пенсії з 70%, який існує наразі, до 90%.