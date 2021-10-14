День захисників і захисниць України. Спецвипуск Свобода Live

14 жовтня в Україні – День захисників і захисниць, День козацтва, День Української повстанської армії (УПА). У студії «Свобода Live» говоримо про проблеми ветеранів війни на Донбасі, роль жінки в армії, здобутки та невдачі українського війська.

Також стежимо за традиційним «Маршем слави УПА» у Києві, в якому беруть участь члени націоналістичних організацій, громадські активісти, ветерани війни на Донбасі.

Учасники програми:

Олексій Ілляшенко, заступник міністра у справах ветеранів України;

Вікторія Арнаутова, радниця головнокомандувача ЗС України з гендерних питань;

Олена Білозерська, ветеранка війни на Донбасі, офіцерка ЗС України в запасі;

Андрій Антоненко (Riffmaster), сержант Сил спеціальних операцій;

Олексій Годзенко, пресофіцер 503 ОБМП (окремий батальйон морської піхоти);

Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова;

Олег Жданов, військовий експерт.