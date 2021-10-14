День захисників і захисниць України. Спецвипуск Свобода Live

14 жовтня в Україні – День захисників і захисниць, День козацтва, День Української повстанської армії (УПА). У студії «Свобода Live» говоримо про проблеми ветеранів війни на Донбасі, роль жінки в армії, здобутки та невдачі українського війська.
Також стежимо за традиційним «Маршем слави УПА» у Києві, в якому беруть участь члени націоналістичних організацій, громадські активісти, ветерани війни на Донбасі.
Учасники програми:
Олексій Ілляшенко, заступник міністра у справах ветеранів України;
Вікторія Арнаутова, радниця головнокомандувача ЗС України з гендерних питань;
Олена Білозерська, ветеранка війни на Донбасі, офіцерка ЗС України в запасі;
Андрій Антоненко (Riffmaster), сержант Сил спеціальних операцій;
Олексій Годзенко, пресофіцер 503 ОБМП (окремий батальйон морської піхоти);
Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова;
Олег Жданов, військовий експерт.
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