80% жінок-ветеранок після служби залишаються працювати у ЗСУ – Мінветеранів

Абсолютна більшість жінок, які після служби отримали статус ветеранів війни на Донбасі, залишаються працювати у підрозділах Збройних сил України, повідомив в ефірі Радіо Свобода Олексій Ілляшенко, заступник міністра у справах ветеранів України.

«Приблизно 20 тисяч жінок мають статус ветерана війни. Майже 80% із них залишилися у підрозділах Збройних сил – Нацполіції, Нацгвардії, міграційної служби України. Із цих 20 тисяч жінок-ветеранок, які брали учась в АТО та ООС, десь 15 тисяч продовжують нести службу», – сказав Ілляшенко.

За словами заступника міністра, у базі даних Міністерства ветеранів є інформація про близько 400 тисяч ветеранів і ветеранок, які служили на Донбасі, починаючи з 2014 року.

14 липня 2021 року Верховна Рада змінила назву свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, на «День захисників і захисниць України».

Крім того, 14 жовтня в Україні відзначають День козацтва, День створення Української повстанської армії і день Покрови Пресвятої Богородиці.