Тетяна Остащенко стала першою жінкою-бригадним генералом ЗСУ

Командувачці Медичних сил Збройних сил України Тетяні Остащенко присвоїли чергове військове звання вищого офіцерського складу – бригадний генерал. Відповідний указ 24 серпня видав президент України, повідомляє Міністерство оборони.

У липні міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил ЗСУ. Вона стала першою жінкою-командувачем у Збройних силах України.

«Зовсім недавно ми говорили, що жінка-командир, танкіст, снайпер, розвідник, пілот, артилерист — це вже буденність. На командних посадах у ЗСУ, — командирами рот, взводів і мінометних батарей, – перебувають близько сотні військовослужбовців-жінок. Тепер, жінка обійняла генеральську посаду Командувача і цілком ймовірно, що у найближчій перспективі у Збройних Силах з’явиться перша жінка-«бригадний генерал», – заявляв тоді Андрій Таран.

За його словами, наразі жінки складають майже чверть загальної чисельності Збройних сил.

Міноборони інформує, що Тетяна Остащенко у 1996 році закінчила фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію. Проходила підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.