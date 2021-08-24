24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Радіо Свобода публікує повне відео військового параду до Дня Незалежності України. Офіційні урочистості відбуваються в Києві на майдані Незалежності. Під час параду Хрещатиком пройшли три колони:

Піша – представники всіх сил безпеки і оборони України, а також Кінологічні підрозділи України.

Повітряна – Повітряні Сили, Сухопутні війська, Військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій і державне підприємство «Антонов».

Механізована – озброєння і військова техніка сил безпеки і оборони України, а також військова техніка країн-партнерів. Як це було? Дивіться.