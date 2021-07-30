Міноборони: призначено першу жінку-командувача у ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду Командувача Медичних сил ЗСУ. Про це повідомили 30 липня у Міноборони.

«Вперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних Силах України. Поступально рухаємось до побудови Збройних Сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками», – заявив Таран.

Він наголосив, що Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення, проходила військову службу головним інспектором головної інспекції Міноборони.

«Зовсім недавно ми говорили, що жінка-командир, танкіст, снайпер, розвідник, пілот, артилерист — це вже буденність. На командних посадах у ЗСУ, — командирами рот, взводів і мінометних батарей, – перебувають близько сотні військовослужбовців-жінок. Тепер, жінка обійняла генеральську посаду Командувача і цілком ймовірно, що у найближчій перспективі у Збройних Силах з’явиться перша жінка-«бригадний генерал», – наголосив Таран.

За його словами, наразі жінки складають майже чверть загальної чисельності Збройних сил.

Міноборони інформує, що Тетяна Остащенко у 1996 році фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію. Проходила підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.