Невдовзі всі обмеження для жінок в армії будуть скасовані – радниця головнокомандувача ЗСУ

В Україні все ще існують законодавчі обмеження щодо обіймання посад у Збройних силах України жінками, заявила в ефірі Радіо Свобода Вікторія Арнаутова, радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань.

За словами Арнаутової, протягом «місяця-двох» всі ці обмеження будуть зняті.

«Залишається декілька посад у ВМС – Військово-морських силах – щодо жінок. Але ми зараз проводимо роботу, і я думаю, що протягом місяця-двох всі обмеження будуть скасовані» – сказала Арнаутова.

На уточнення, про які саме посади йдеться, радниця керівника Збройних сил України зазначила, що йдеться про бойові посади.

«Це бойові посади. Посади на кораблях та інші посади, які пов’язані з отруйними, вибуховими речовинами. Тут логіка така (щодо зняття обмежень – ред.) – це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об’єктивізуємо її», – сказала Вікторія Арнаутова.

Вона нагадала, що нині в ЗСУ служить близько 50 тисяч жінок (військових і цивільних).

14 липня 2021 року Верховна Рада змінила назву свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, на «День захисників і захисниць України».

Крім того, 14 жовтня в Україні відзначають День козацтва, День створення Української повстанської армії і день Покрови Пресвятої Богородиці.