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Вперше за 30 років. На Луганщині відбувся військовий парад (відео)

Вперше за 30 років. На Луганщині відбувся військовий парад (відео)
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Вперше за 30 років. На Луганщині відбувся військовий парад (відео)

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Вперше за 30 років у Луганській області відбувся Військовий парад. Марш, приурочений до Дня захисників і захисниць України, провели в місті Сєвєродонецьку.

Центральною вулицею міста крокували більше ніж тисяча військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також проїхала військова техніка нових зразків.

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