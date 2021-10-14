Центральною вулицею міста крокували більше ніж тисяча військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також проїхала військова техніка нових зразків.
Вперше за 30 років. На Луганщині відбувся військовий парад (відео)
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