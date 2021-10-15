МВС про 14 жовтня: в Україні пройшло близько 400 заходів, порушень не було

У всій Україні 14 жовтня в День захисників і захисниць проходило одночасно близько 400 заходів, жодних правопорушень допущено не було, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Поліцейські, військовослужбовці і рятувальники сьогодні (14 жовтня – ред.) працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів… Жодних правопорушень допущено не було – приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією», – написав Монастирський у фейсбуці ввечері 14 жовтня.

14 липня 2021 року Верховна Рада змінила назву свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, на «День захисників і захисниць України».

Крім того, 14 жовтня в Україні відзначають День козацтва, День створення Української повстанської армії і день Покрови Пресвятої Богородиці.