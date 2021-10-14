День захисників і захисниць: панахиди і марші в містах України, перший військовий парад на Луганщині

14 жовтня до Дня захисників і захисниць в містах України відбулися марші учасників бойових дій і акції зі вшанування пам’яті загиблих військових.

Київ

У центрі Києва пройшов марш до Дня захисників і захисниць України.

Учасники акції стартували з парку Шевченка і пройшли ходою до майдану Незалежності. В акції брали участь праві і праворадикальні організації, зокрема: ВО «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус».

Порядок під час акції забезпечувала поліція, яка на 14 жовтня перейшла на посилений режим роботи.

Вперше за 30 років. На Луганщині відбувся військовий парад

На Луганщині, вперше за 30 років Незалежності України, 14 жовтня, в День захисників і захисниць, відбувся військовий парад із проходженням особового складу і техніки. Парад провели у місті Сєвєродонецьк.

Центральною вулицею міста крокували понад тисяча захисників і захисниць Луганщини з числа військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції і ДСНС. Також проїхала військова техніка нових зразків – броньовані автомобілі, бронетранспортери, зенітну установку, безпілотний літальний авіаційний комплект «Фурія», великовагові тягачі, бойові машини піхоти БМП-2.

Харків

У Харкові помолилися за загиблими захисниками України. Панахиду за усіма загиблими захисниками і захисницями України провели на подвір’ї храму Святого Іона Богослова біля меморіалу загиблим.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на заході були присутні волонтери, ветерани – учасники бойових дій на Донбасі та їхні рідні.

«Сьогодні були на кладовищі – знаєш цього, знаєш цього, знаєш цього. Гірко, але ми маємо бути гідними і ми маємо розуміти, якою ціною все це. Спокійне, сите життя дорого дається, кров’ю», – зазначила у коментарі Радіо Свобода волонтерка Марина Полякова, яка опікується сім’ями загиблих.

Панахиди за загиблими у цьому храмі проводять щомісяця.

Рік тому на фасаді церкви за ініціативи харківських волонтерів було встановлено меморіальні дошки з іменами харківців, загиблих під час бойових дій на Донбасі. Нині їх 278.

Львів

Сотні учасників бойових дій на Донбасі, волонтерів, рідних загиблих бійців взяли участь у Львові у марші на честь захисників України. Хода через карантинні обмеження була скоригована.

Розпочалася вона біля пам’ятника Тарасові Шевченку виконанням гімну України, покладанням квітів. А завершився марш біля Меморіалу Героям Небесної сотні, де військовослужбовців і волонтерів відзначили нагородами.

«Це, передусім, сьогодні свято Богородиці, яка була покровителькою козацтва, УПА, а також 14 жовтня – День захисників України. Святкувати будемо після перемоги,а сьогодні згадаємо своїх побратимів, які не повернулися з війни», – каже учасник АТО Антін Радомський.

З нагоди Дня захисників і захисниць України відбуваються мистецькі заходи, зокрема пісні війни можна послухати на площі перед пам’ятником Шевченка.

Запоріжжя

У Запоріжжі вшанували пам’ять захисників і захисниць України ходою та покладанням квітів. Запорізькі ветерани війни на Донбасі і волонтери зранку 14 жовтня зібралися на бульварі Шевченка поряд з мерією міста та пройшлися пішою ходою до парку Металургів, де встановлено пам’ятні знаки з портретами загиблих на Донбасі запорізьких бійців.

«Для мене цей день особисто – день вшанування живих і загиблих захисників. Тобто моїх братів-сестер по зброї, ветеранів, волонтерів. Всіх тих, хто боронив взагалі незалежність нашої нації. Згадуємо усіх загиблих загалі в боротьбі за незалежність, починаючи від часів козацтва і по теперішній час. Війна триває. Вона незакінчена і найближчим часом закінчення не очікується, тому треба згадувати всіх і пам’ятати. Поки ми живі маємо їх пам’ятати, і шанувати живих», – розповів учасник ходи, учасник війни на Донбасі Валентин Окунев, що служив а мобілізацію у 55 артбригаді.

У парку Металургів учасники ходи приєдналися до родин загиблих, інших бійців та волонтерів, які зібралися там для покладання квітів.

Дніпро

У Дніпрі маршем за участі учасників бойових дій на Донбасі відзначили День захисників і захисниць України. Захід розпочався на Алеї героїв біля облдержадміністрації, де дніпряни вшанували пам’ять героїв, загиблих за українську Незалежність.

Близько 300 бійців, волонтерів, небайдужих дніпрян пройшли центром міста з вигуками «Слава Україні! Героям слава!».

У руках вони тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори підрозділів та прапори з портретами загиблих побратимів.

Завершилася хода біля флагштока з синьо-жовтим прапором, що біля Музею АТО.