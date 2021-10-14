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США у День захисників і захисниць України: залишаємося надійним партнером у боротьбі з агресією Росії

«Сполучені Штати залишаються вашим надійним партнером, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії»

Посольство США привітало Україну з Днем захисників і захисниць. Відео з вітанням полковниці Бріттані Стюарт, старшої представниці Міністерства США, аташе з питань оборони оприлюднили на сторінці посольства у фейсбуці.

«У День захисників і захисниць України ми вшановуємо хоробрих чоловіків та жінок, які служили та служать, захищаючи свободу України! Сполучені Штати залишаються вашим надійним партнером, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії», – заявили у посольстві США.

14 липня 2021 року Верховна Рада змінила назву свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, на «День захисників і захисниць України».

Крім того, 14 жовтня в Україні відзначають День козацтва, День створення Української повстанської армії і день Покрови Пресвятої Богородиці.

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