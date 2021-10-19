На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули троє людей

Унаслідок ДТП, яка сталася 19 жовтня близько 6:00 на автодорозі Харків – Сімферополь поблизу села Копанки Красноградського району Харківської області, загинуло троє людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Водій мікроавтобуса допустив зіткнення з вантажним автомобілем, внаслідок чого загинуло 3 особи та 3 особи травмовано, їх у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано», – ідеться в повідомленні.

Для деблокації від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки, додають у відомстві.